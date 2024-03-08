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BBC

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

11:39 ص الجمعة 08 مارس 2024

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، سائلاً الله (عز وجل) أن يجعله شهر خير ويمن وبركة علىه، وعلى مصرنا العزيزة .

وأكد أن وزارة الأوقاف المصرية تكثف أنشطتها الدعوية وتعقد آلاف المقارئ القرآنية وتبذل قصارى جهدها لتوفير المناخ الروحي لإقامة وتيسير أداء جميع شعائر الشهر الكريم من صلاة القيام، والتهجد، والاعتكاف، ودروس العلم، ومقارئ القرآن الكريم، سائلًا الله (عز وجل) أن يبلغنا جميعًا ومصرنا العزيزة رمضان بكل خير.

الدكتور محمد مختار جمعة شهر رمضان الرئيس السيسي وزير الأوقاف

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