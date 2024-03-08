حالة واحدة ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للمحل التجاري.. تعرف عليها

كتب- عمرو صالح:

يعد قانون الإيجار القديم الموضوع حاليًا على طاولة مجلس النواب أحد أهم القوانين التي ينشغل بها ملاك ومستأجري العينات التجارية والسكنية بعقود الإيجار القديمة ومن بين النقاط التي ثار بشأنها الجدل خلال الفترة الماضية الحالات التي ينتهي عندها عقد الإيجار القديم الخاص بالعينات المستغلة لنشاط غير سكني.

من جانبه قال قاله سالم فراج المحامي، إن المادة 5 من القانون نصت على أنه لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي، وليس ورثة ورثته، ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية، مضيفًا أن موت أحد من هؤلاء المستفيدين، يترتب عليه ألا يستمر العقد لصالح أي من ورثتهم.

وأضاف المحامي قائلا: حكم محكمة النقض الذي صدر في مارس الماضي، ذكر أنه لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره، ولمرة واحدة، وفق نص في المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم.

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