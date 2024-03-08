ما مصير أسعار اللحوم بعد تحرير سعر الصرف؟.. القصابين تُجيب



كتب-عمرو صالح:

كشف مصطفى محمد وهبة عضو شعبة القصابين، مصير أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرار البنك المركزي وحلول شهر رمضان الذي ترتفع فيه نسبة الإقبال على شرائها بشكل كبير.

وقال "وهبة"، لمصراوي، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار اللحوم استقرارًا خلال الفترة المقبلة نظرا لأنها مرتبطة بأسعار الأعلاف المستورد المطروحة بالأسواق والتي تعتمد على الدولار.

وكانت أسعار اللحوم قد سجلت بالأسواق الآتي:

سعر كيلو الضأن اليوم ما بين 400 إلى 480 جنيه.

سعر اللحم البلدي اليوم ما بين 430 إلى 480 جنيه.

سعر اللحم البتلو ما بين 380 إلى 450 جنيهًا فى الكيلو.

سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 300 إلى 370 جنيه.

سعر الكبدة ما بين 340 إلى 370 جنيها الكيلو.

سعر اللحم الجملي سجل ما بين 300 إلى 350 جنيها للكيلو.

سعر كيلو السجق البلدي نحو 300 جنيه.

سعر كيلو السجق المستورد نحو 110 جنيهات.

سعر كيلو اللحم المفروم العادى ما بين 340 إلى 370 جنيه.

سعر كيلو اللحم المفروم الجملي نحو 300 جنيه.

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