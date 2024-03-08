خريطة تلاوات قرآن المغرب بإذاعة القرآن في الأسبوع الأول من رمضان

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت إذاعة القرآن الكريم، خريطة تلاوات قرآن المغرب لكبار المقرئين في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

وجاءت الخريطة على النحو التالي:

- الإثنين ٢٠٢٤/٣/١١ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وما تيسر من سورة التوبة.

- الثلاثاء ٢٠٢٤/٣/١٢ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وما تيسرمن سور القمر، الرحمن، والحاقة.

- الأربعاء ٢٠٢٤/٣/١٣ الشيخ مصطفى إسماعيل، وما تيسر من سور مريم، الحاقة، النازعات، والفلق.

- الخميس ٢/١٤/ ٢٠٢٤ الشيخ محمد رفعت، وما تيسر من سورة هود و قصار السور.

- الجمعة ٢٠٢٤/٢/١٥ الشيخ محمود خليل الحصري، وما تيسر من سورة يس.

تنظم دار الإفتاء المصرية، الأحد المقبل، بعد صلاة المغرب، احتفالا رسميا وشعبيا، لإعلان نتيجة رؤية هلال شهر رمضان المبارك، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان المبارك من عدمه، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق، وأعضاء هيئة كبار العلماء، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وعبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

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