معهد بحوث وقاية النباتات يستعرض الأنشطة الإرشادية والخدمية والتدريبية

كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور أحمد عبدالحميد مدير معهد بحوث وقاية النباتات إن المعهد نظم ندوة "الإدارة المتكاملة للآفات الغازية وتكيفها مع التغير المناخي" للتعرف على الآليات الدافعة الى غزو الآفات الحشرية وتأثير التغيرات المناخية في ذلك والتأكيد على أهمية استخدام أنظمة الزراعة الذكية لتقليل مخاطرها، والتوصية بأفضل الممارسات لحماية المحاصيل والحصول على أعلى إنتاجية.

وأضاف عبدالعظيم خلال عرضه تقريرا يشتمل على أهم أنشطته في شهر فبراير 2024 قائلا: كما قام المعهد بتنظيم دورتين عن المكافحة المتكاملة لآفات المحاصيل الشتوية حضور أونلاين بفرع المعهد بمحطة بحوث شندويل محافظة سوهاج، كما كثف المعهد كافة أشكال الدعم الفني للمهتمين بالتدريب على إنشاء المناحل وصناعة العسل حيث نظم دورتين للتعريف بأهمية النحل في الإنتاج الزراعي والفوائد الاقتصادية والبيئية المترتبة على تربية النحل وأهم منتجاته، بمقر المعهد الرئيسي و بفرعها بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل، نفذ باحثو المعهد حملات متابعة مكثفة لتقديم النصائح الإرشادية للمزارعين و إمدادهم بالدعم الفني والتوصيات الحديثة لمكافحة آفات المحاصيل الإستراتيجية الشتوية وأهمها القمح و البصل و غيرهم، من خلال تنفيذ الندوات والمدارس الحقلية فضلا عن المشاركة في الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح والفرق الإرشادية التابعة لمركز البحوث الزراعية في محافظات الشرقية والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية.

وقام المعهد بمتابعة مزارع شتلات فراولة ونباتات زينة على مساحة 147 فدان، فحص 1525 شتلة أبصال زينة و 10000 مرستيم درنة بطاطس و 1000 شتلة توت بمكون مكافحة آفات النباتات الطبية والعطرية والزينة، وتضافر جهود باحثي وقاية النباتات كحائط صد للكشف على الواردات الزراعية و منع دخول أي آفة خارجية لمصر حيث تم فحص عينة 40 بيتموس و تعريف عينات حشرية الباحثين في المعهد والمراكز البحثية والجامعات فضلا عن التعريف الدقيق للآفات الواردة نتيجة التبادل التجاري، بالتعاون مع الإدارة العامة للحجر الزراعي من خلال مكون تعريف الحشرات بالمعهد، و من ناحية أخري واستكمالا لدور المعهد الريادي في مجال صناعة النحل، تم تحليل 16 عينة عسل و منتجات نحل و فحص 38812 طرد نحل واستخراج شهادات صحية لها.

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