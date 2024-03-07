نائب رئيس حزب مستقبل وطن: تحرير سعر الصرف يمنح المستثمر الخارجي الثقة بالاستثمار

كتب-عمرو صالح:

أشاد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن بقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف للعملة الأجنبية ورفع الفائدة لـ 6% بالبنوك مشيرا إلى أنه قرار جاء في توقيت مناسب وخطوة هامة لدفع عجلة الاستثمار.

وقال "الخولي"، لمصراوي، إن تحرير سعر الصرف سيقضي على السوق الموازية للعملة ويكبح موجة التضخم بالأسواق ويعزز العملة الدولارية بالمصرف المصري موضحا بأن قرار التحرير جاء في توقيت مناسب للغاية بعد أن استطاع البنك المركزي أن يوفر حصيلة دولارية كافية من العملة الأجنبية والتي تدفقت عقب إبرام الحكومة لصفقة رأس الحكمة.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن قائلا: قرار تحرير سعر الصرف سيمنح المستثمر الخارجي الثقة الكاملة في المناخ الاستثماري والاقتصادي المصري كونه سيقضي على حالة التضارب لسعري العملة وسيمكنه من عمل دراسة جدوى دقيقة تجاه مشروعه.

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