مصطفى بكري: الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج خطوة مهمة لتخفيض الأسعار

كتب- محمد أبو بكر:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه منذ تحرير سعر الصرف، والحديث لم يتوقف في الشارع المصري، حيث تباينت الآراء حول قرار الحكومة والبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، لافتا إلى أن محافظ البنك المركزي تحدث عن وضع العملة الدولارية وعامل العرض والطلب، وكيفية تحقيق التوازن الفترات المقبلة بشأن العملة.

وأضاف "بكري"، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كشف اليوم، عن الإفراج عن بعض البضائع والسلع من مختلف الموانئ وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحا أن هذه خطوة مهمة نحو تخفيض الأسعار وتحقيق الاستقرار في السوق المصرية.

ولفت إلى أهمية الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج والسلع من الموانئ خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على ضبط الأسواق بعد قرارات البنك المركزي.

ونوه بأن الدولة المصرية تتعرض لحملات كبيرة من التشكيك فيما تخوضه، لافتًا إلى أن المواطن المصري دائما ما يضرب المثل في التصدي لهذه الحملات.

ثم تحدث الإعلامي مصطفى بكري، عن عمليات تطوير مطار القاهرة، مشيرا إلى أن مطار القاهرة يشهد طفرة كبيرة، حيث بلغ رصيده 320 مليون دولار، ولديه الفائض في إحداث عمليات التطوير والتجديدات والتعامل مع الحركة السياحية للدولة المصرية، مؤكدا أن الحكومة المصرية ليست أقل من حكومة أخرى لإدارة مطاراتها وقيادة عمليات التطوير، في ظل تحقيقه مكاسب عديدة في الفترات الأخيرة، كما يعد مطار القاهرة من أفضل المطارات في العالم، بالإضافة إلى تحقيقه أرباح بقيمة 7 مليارات جنيه.