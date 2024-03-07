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فريد زهران يفوز بعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين

09:55 م الخميس 07 مارس 2024

فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

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كتب- محمد شاكر:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، نتائج انتخابات التجديد النصفى، للاتحاد منذ قليل.

وجاء على رأس الفائزين بعضوية المجلس في الانتخابات، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

كما كشفت النتيجة عن فوز كل "محمود خلف الله دردير 239 صوتا، وفريد زهران 238 وأحمد رشاد 230 صوتا، أحمد محمد بدير 173 صوتا، محمد إبراهيم العبسي 141 صوتًا، ومحمود عبد النبي 139 صوتا"، بعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين.

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