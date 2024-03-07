زاهي حواس: انتظروا حصول دكتور مصطفى وزيري على ترقية قادمة

كتب- محمد شاكر:

نشر الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "اكس"، قال فيها: "انتظروا حصول دكتور مصطفي وزيري علي ترقية قادمة!".

وكان الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، قد أعلن عن مشروع يستهدف تغليف الهرم الثالث "منكاورع"، أطلق عليه مشروع القرن، من خلال بعثة أثرية مصرية يابانية مشتركة برئاسته ود.يوشيمورا ساكوجي، يتضمن المشروع دراسة وتوثيق البلوكات الجرانيتية التي تمثل الكساء الخارجي لهرم الملك منكاورع والموجودة بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك تمهيدا لإعادة تركيبها، الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة لهذه الخطوة التي وصفها عدد من علماء الآثار بأنها تحتاج مزيد من الدراسة.

وأثيرت ضجة كبيرة على المستوى الأثري في العالم وعلى مواقع السوشيال ميديا، قام على إثرها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية ستة من كبار العلماء والخبراء المتخصصين في مجالات الآثار والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية التشيك، ودولة ألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم، رفضت المشروع المقدم من "وزيري" بالإجماع.