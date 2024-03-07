أجواء دافئة وشبورة مائية.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًأ وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

ويشهد طقس غدًا عدد من الظواهر الجوية المختلفة، وهناك فرص أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى تأثر الأحوال الجوية غدًا، بشبورة مائية، تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.