حدث في 8 ساعات| إجراءات من الصحة بشأن صرف الأدوية.. والضرب بيد من حديد لمنظومة السوق السوداء

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كانت أبرزها تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة كانت تحتاج إلى تدبير سيولة مالية كبيرة كي تتعامل مع التراكُم والمتأخرات التي كانت موجودة، إلى جانب ضمان توحيد سعر الصرف، تُوفي اليوم الخميس الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد منصور، شيخ الصحفيين المصريين والعرب، عن عمر ناهز 100 عام

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي: الدولار أصبح سلعة يتاجر بها وتحرير سعر الصرف ضرورة لدعم الاستثمار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولار أصبح خلال الفترة الماضية سلعة يتم المتاجرة بها في السوق الموازية.

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وفاة شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد عن عمر ناهز 100 عام

تُوفي اليوم الخميس الكاتب الصحفي الكبير محمد عبد الجواد منصور، شيخ الصحفيين المصريين والعرب، عن عمر ناهز 100 عام إثر أزمة صحية مفاجئة ألمت به.

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5 آلاف وجبة يوميا والتراويح 20 ركعة.. خطة الجامع الأزهر في رمضان

أعلن الجامع الأزهر، إقامة مجموعة متنوعة من الفعاليات اليومية خلال شهر رمضان المبارك، تشتمل على: المقارئ، ودرس الظهر، والملتقى الفقهي، وصلاة التراويح، ودرس التراويح، وصلاة التهجد، والملتقى الفكري بعد صلاة التراويح، بجانب تنظيم عدد من الاحتفاليات المتعلقة بالشهر المعظم، والإفطار الجماعي للطلاب الوافدين يوميًّا من 150 ألف وجبة على مدار الشهر، بواقع 5000وجبة يوميًّا، مع قابليتها للزيادة خلال الشهر الكريم، ونشر الأخبار وبث فعاليات الجامع من قبل المركز الإعلامي للأزهر الشريف على صفحات الأزهر وصفحة الجامع على مواقع التواصل الاجتماعي.

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التموين: طرح الأرز رفيع الحبة بـ25 جنيهًا وعريض الحبة بـ 27 جنيهًا

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري ووكلاء وزارة التموين في محافظات الجمهورية بزيادة أعداد المعارض والشوادر السلعية المقامة في كل محافظة مع وجود نسب تخفيضات كبيرة عن مثيلاتها في السوق المحلية.

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صنف مجاني وأولوية للمحلي.. إجراءات جديدة من الصحة بشأن صرف الأدوية

اتخذت وزارة الصحة والسكان، عددًا من القرارات مؤخرا بشأن صرف الأدوية للمرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية.

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"العمل": 600 ألف جنيه تعويضات لأسر ضحايا عمالة غير منتظمة

سلمت وزارة العمل، اليوم الخميس، شيكات تعويض للمستفيدين من وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية، حيث تلقى أفراد أسر 3 عمال متوفين وعامل مصاب من العمالة غير المنتظمة في عدة محافظات، بما في ذلك القاهرة والوادي الجديد وأسوان ومطروح، تعويضًا بقيمة إجمالية تبلغ 601,210 جنيه.

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"مدبولي": سنضرب بيد من حديد ونتعامل بحسم مع السوق السوداء

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية خلال تواجده بميناء الإسكندرية اليوم، حول متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والسيد الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.

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بعد قرارات "المركزي".. رئيس "تجارية الجيزة": أسعار السلع ستشهد انخفاضًا قريبًا

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن سعر زيت الطهي على بطاقة التموين يبلغ 30 جنيهًا، فيما يتم بيع العبوة البالغة 800 جرام خارج التموين بسعر يصل إلى 65 جنيهًا.

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يحتاج إلى توبة حقيقية.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تكشف رأيها في قضية الجنسية المثلية

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الله خلق الإنسان متميزًا فريدًا، إذ يقول الكتاب المقدس عن خلقة الإنسان "وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا" (تك ١: ٢٦)، أي أن الله أراد من البدء أن يكون الإنسان على صورته في القداسة والبر والحرية "فَخَلَقَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ. عَلَى صُورَةِ الله خَلَقَهُ. ذكرًا وَانْثَى خَلَقَهُمْ. وَبَارَكَهُمُ اللهُ وَقَالَ لَهُمْ أَثمِرُوا وَاكْثُرُوا وَاملأوا الأرضَ" (تك ١: ٢٧، ٢٨).

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تغريم فودافون مصر 20 مليون جنيه بسبب تعطل الخدمة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان صحفي اليوم، تغريم شركة فودافون مصر 20.5 مليون جنيه وذلك بعد أن رصد حدوث عطل فني ببعض أجهزة الشبكة الرئيسية أثر على خدمات الجيل الرابع التي تقدمها الشركة صباح أمس الأول الثلاثاء.

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