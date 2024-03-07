تُسبب أزمة.. غرفة السياحة تتوقع وصول أعداد المعتمرين إلى 900 ألف الموسم الحالي

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن عدد المعتمرين بلغ حتى الآن 750 ألف معتمر.

وتوقع "وحيد"، في تصريحات لمصراوي أن يصل عدد المعتمرين إلى حوالي 900 ألف معتمر، خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن ارتفاع أعداد المعتمرين بهذا الشكل بالإضافة إلى زيادة أسعار تذاكر الطيران، أدى إلى تعرض شركات السياحة لخسائر كبيرة، خاصة مع وجود رحلات إضافية تكون بأسعار مرتفعة من جانب شركات الطيران.

وأشار، إلى أن ارتفاع أسعار الطيران دفع المعتمرين للتوجه إلى خطوط الطائف والرياض والدمام، بخلاف الخطوط الرسمية.

وكان "مصراوي"، نشر أسعار عمرة رمضان 1445هـ للبرامج الاقتصادية والخمس نجوم.

خمس نجوم بـ270 ألف جنيه.. ننشر أسعار عمرة رمضان 1445 هـ