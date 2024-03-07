الزيت بـ50 جنيهًا.. افتتاح معرض أهلا رمضان بـ"القناطر الخيرية"

كتب- محمد أبو بكر:

افتتحت محافظة القليوبية، معرض أهلا رمضان بمدينة القناطر الخيرية، بتخفيضات تتراوح من 20 لـ 35%؛ تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتخفيف العبء علي المواطنين.

وجاء ذلك، بناءًا علي تعليمات علي المصيلحي وزير، التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعيد عبدالله أبو زيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

ويرصد "مصراوي"، أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان بمحافظة القليوبية، كما يلي:

- الأرز يتراوح من ٢٤ لــ٢٩جنيه للكيلو، و٣٠ جنيهًا سعر الكيلو عريض الحبة.

⁠السكر : بـ٢٧ جنيه الكيلو.

- ⁠الزيت : ٧٠٠ ملي بـ50 جنيهًا.

-الزيت : ٩٠٠ ملي بـ٥٥ جنيه.

- ⁠الزيت ١ لتر يتراوح سعره من ٦٠ لـ٦٥ جنيهًا.