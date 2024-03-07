إعلان

BBC

الزيت بـ50 جنيهًا.. افتتاح معرض أهلا رمضان بـ"القناطر الخيرية"

08:55 م الخميس 07 مارس 2024

معارض أهلا رمضان أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

افتتحت محافظة القليوبية، معرض أهلا رمضان بمدينة القناطر الخيرية، بتخفيضات تتراوح من 20 لـ 35%؛ تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتخفيف العبء علي المواطنين.

وجاء ذلك، بناءًا علي تعليمات علي المصيلحي وزير، التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعيد عبدالله أبو زيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

ويرصد "مصراوي"، أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان بمحافظة القليوبية، كما يلي:

- الأرز يتراوح من ٢٤ لــ٢٩جنيه للكيلو، و٣٠ جنيهًا سعر الكيلو عريض الحبة.

⁠السكر : بـ٢٧ جنيه الكيلو.

- ⁠الزيت : ٧٠٠ ملي بـ50 جنيهًا.

-الزيت : ٩٠٠ ملي بـ٥٥ جنيه.

- ⁠الزيت ١ لتر يتراوح سعره من ٦٠ لـ٦٥ جنيهًا.

معرض أهلا رمضان محافظة القليوبية مدينة القناطر الخيرية الزيت بـ50 جنيها

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بنك HSBC يبقي على توقعاته لسعر الجنيه بين 40 و45 جنيها بنهاية 2024
كورونا ودرانق ملوثة بالدم.. المؤبد وحبس وعزل من الوظيفة لـ "عصابة تدوير مخلفات المستشفيات" بالشرقية
مستقبل الذهب.. هل يعوض الارتفاع العالمي خسائر الدولار في مصر؟