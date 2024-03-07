بعد قرارات "المركزي".. رئيس "تجارية الجيزة": أسعار السلع ستشهد انخفاضًا قريبًا

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن سعر زيت الطهي على بطاقة التموين يبلغ 30 جنيهًا، فيما يتم بيع العبوة البالغة 800 جرام خارج التموين بسعر يصل إلى 65 جنيهًا.

وأضاف "الشاهد"، لـ "مصراوي"، أن سعر السكر في التموين وخارجه يبلغ 27 جنيهًا، وسعر الأرز خارج التموين يتراوح من 28 لـ35 جنيهًا، في حين يُباع في التموين بـ12.60 جنيهًا.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أنه بعد قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، من المتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضًا خلال الفترة القادمة.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن تكلفة السلع الغذائية مثل القمح والسكر والزيت من المتوقع أن تنخفض، نظرًا لانخفاض سعر الدولار.

وأوضح، أنه بعد إعلان تعديل سعر الدولار الجمركي، قد تتأثر أسعار السلع الجمركية، ولكنه أشار إلى وجود اتفاقيات في مناطق مُتعددة تستوجب عدم فرض رسوم جمركية، وفي هذه الحالة، فإن سعر الدولار لن يكون له تأثير، حيث سيتم دفع القيمة المضافة فقط والتي تُحسب استنادًا إلى سعر البيع النهائي وليس سعر الدولار.

وأكمل "الشاهد" بالتأكيد على أن السلع التموينية لن تتأثر بالتغيرات في سعر الدولار؛ لأنها في جميع الأحوال مدعمة وثابتة في الأسعار.