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BBC

لا تخافوا من الدخان.. بيان مهم من هيئة الأنفاق لسكان هذه المناطق

04:37 م الخميس 07 مارس 2024

الهيئة القومية للأنفاق

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، إجراء إختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمحطتي (التوفيقية وبولاق الدكرور) كنموذج لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق يوم السبت 9/3/2024.

وفي إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب، أوضحت هيئة الأنفاق، أن ذلك سيكون اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا.

وأهابت الهيئة بالمواطنين في هذه المناطق، بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.

الهيئة القومية للأنفاق مترو الأنفاق رائحة حريق

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