"العمل": 600 ألف جنيه تعويضات لأسر ضحايا عمالة غير منتظمة

كتب- محمد أبو بكر:

سلمت وزارة العمل، اليوم الخميس، شيكات تعويض للمستفيدين من وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية، حيث تلقى أفراد أسر 3 عمال متوفين وعامل مصاب من العمالة غير المنتظمة في عدة محافظات، بما في ذلك القاهرة والوادي الجديد وأسوان ومطروح، تعويضًا بقيمة إجمالية تبلغ 601,210 جنيه.

يأتي هذا التعويض، بموجب وثائق التأمين التي تغطي الحالات المتعلقة بالعجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتي صدرت بالتعاون مع شركة مصر للتأمين بهدف حماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم.

وأفاد بيان صادر عن وزارة العمل، أنه بتوجيه من حسن شحاتة، وزير العمل، قامت شيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، بتسليم الشيكات بحضور الشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة، مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت بالوزارة، ونشوى الشبكي، مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة.

وأوضحت "العمل"، أن هذه التعويضات تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، وتشمل هذه المرة، حالات وفاة لثلاثة عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات العمل بالمحافظات، وهم: عمرو عادل إبراهيم، وطارق عثمان يونس، وماريو هاني جندي.

وأضاف الوزارة، أن إجمالي التعويضات التي تم صرفها لأسر العمال المتوفين بلغت 600 ألف جنيه، وتضمنت التعويضات، نسبة العجز لعامل مصاب، بقيمة ألف و 210 جنيها، بالإضافة إلى تكاليف علاج الحالة المصابة، وهو العامل هاني خلف أبو الوفا.

وفي إطار التواصل مع أسر العمال المتضررين، قدمت رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، نيابة عن وزير العمل، التعازي لأسر العمال المتوفين، وتمنت الشفاء العاجل للعمال المصابين.

وأكدت، حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمعت إلى مطالب بعض الأسر، مؤكدة على توجيهات وزير العمل ببذل كل الجهود لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع مديريات العمل بالمحافظات والجهات المعنية الأخرى.

وحضر تسليم الشهادات من الوزارة، أشرف عيد، باحث بالإدارة بالوزارة، ونجلاء فتحي، مسؤولة التأمين بشركة مصر للتأمين.