بعد قليل.. إتاحة الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم - تفاصيل

كتب- محمد فتحي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه سيقوم بعد قليل بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين من عدة محافظات لخوض مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث 2024.

وبحسب الجهاز، فإنه من المقرر أيضًا الإعلان عن موعد امتحان المتقدمين بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسق مع هيئة التنظيم والإدارة، استعدادا منها لفتح باب التقدم على الجزء الثانى من مسابقة تعيين 30 ألف معلم للسنة الثالثة على التوالي إلكترونيا من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن المسابقة:

- تستهدف أكثر من 18 ألف معلم ضمن الدفعة الثانية من مسابقة تعيين 30 ألف معلم.

- التعيين في صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للرابع والخامس والسادس الابتدائي.

- إنهاء إجراءات التقديم والاختبارات لتسليمهم العمل العام الدراسي المقبل.

- تعيين معلمين مواد: "دراسات اجتماعية ورياضيات وعلوم ولغة عربية ولغة إنجليزية وحاسب آلى وأنشطة".

- فتح باب التقدم إلكترونيا على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية خلال مارس 2024.

التخصصات المطلوبة

- كليات التربية العام والتربية الأساسي، والعلوم بعض التخصصات منها، وخريجي بعض الكليات الحاصلين على دبلوم تربوي.

- كلية آداب تاريخ وجغرافيا لتدريس مادة الدراسات الاجتماعية للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

طريقة التقديم والامتحانات

- يتم التقديم وإرفاق الأوراق المطلوبة إلكترونيا.

- تجرى الامتحانات على اللاب توب أو الكمبيوتر بصورة مميكنة في عدة تخصصات بينها التخصص الأكاديمي والتربوي والثقافة العامة والسمات الشخصية والمكون اللغوي والجزء التكنولوجي أو المهارات التكنولوجية.

- المسابقات التى تتم هدفها توفير أعضاء هيئة تدريس للمساهمة فى سد احتياجات المدارس من التخصصات المطلوبة بشكل سنوى حيث تستهدف الوزارة تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بدأت عام 2022.

- كافة مراحل المسابقة تتم بشكل شفاف دون تدخل أي عنصر بشري.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر قرارًا وزاريًا رقم 37 بشأن اتخاذ إجراءات تحرير عقود لعدد 54 معلما ضمن نسبة 5% المقررة لشغل وظيفة معلم مساعد في إطار مسابقة 30 ألف معلم.

القرار نص على أنه اعتبارا من 1-9-2023 يشغل وظيفة معلم مساعد -بالتعاقد - ضمن نسبة 5% المقررة بموجب المادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

كما نص القرار على أن تحرر عقود شغل الوظائف، وفقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بعد استيفاء كافة المسوغات المتطلبة قانونا لشغل الوظيفة، مع استثنائهم من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

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