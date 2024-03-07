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BBC

شبورة وبرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة

03:02 م الخميس 07 مارس 2024
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن من المتوقع أن يسود طقس غدا الجمعة دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوجد شبورة مائية خلال فترة الصباح الباكر من الساعة الرابعة حتى الساعة التاسعة على مختلف المناطق.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ناشدت المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية خلال فترة التقلبات الجوية.

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الطقس حالة الطقس الأرصاد الجوية

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