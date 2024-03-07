بحوث الصحراء يعقد اجتماعا لمناقشة الخطة الوطنية لمكافحة التصحر

كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه تم تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وخطة العمل الوطنية المصرية الحالية NSAP برؤية مستقبلية بناءً على تقييم خطط العمل الوطنية السابقة.

وأوضح شوقي، خلال اجتماعه مع ممثلي بعض الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، أن الخطة الحالية تهدف إلى لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي وتقليلها إلى الحد الأدنى وعكس اتجاهها والتخفيف من آثار الجفاف في المناطق المتأثرة والمتضررة والحصول على أراضٍ خالية من ظاهرة التدهور، وتتوافق مع الاطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 2018 – 2030 وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وخطة التنمية الزراعية المستدامة المحدثة والصادرة في 2019 وذلك في الفترة من عام 2024 إلى 2030 عن طريق بناء القدرات وتبادل التجارب الناجحة ونقل التكنولوجيا وتوفير الدعم العلمي وزيادة الوعي وتعبئة الموارد المالية وتقديم المساعدة في تنفيذ السياسات على المستوى الوطني.

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة النقاط الرئيسية المتعلقة بتدهور الأراضي، والمشروعات المقترحة للتنفيذ ضمن الخطة الوطنية كما تم تسليط الضوء على آليات توفير الدعم المالي لتنفيذ المشروعات المقترحة.

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