مستقبل وطن: تحرير سعر الصرف يدعم ثقة المستثمر الخارجي

كتب- عمرو صالح:

أشاد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن بقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف للعملة الأجنبية ورفع الفائدة لـ6% بالبنوك، مشيرا إلى أنه قرار جاء في توقيت مناسب وخطوة مهمة لدفع عجلة الاستثمار.

وقال حسام الخولي، في تصريحات إلى "مصراوي"، إن تحرير سعر الصرف سيقضي على السوق الموازية للعملة ويكبح موجة التضخم بالأسواق ويعزز العملة الدولارية بالمصرف المصري.

وأوضح أن قرار التحرير جاء في توقيت مناسب للغاية بعد أن استطاع البنك المركزي أن يوفر حصيلة دولارية كافية من العملة الأجنبية والتي تدفقت عقب إبرام الحكومة لصفقة رأس الحكمة.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن: قرار تحرير سعر الصرف سيمنح المستثمر الخارجي الثقة الكاملة في المناخ الاستثماري والاقتصادي المصري كونه سيقضي على حالة التضارب في سعر العملة وسيمكنه من عمل دراسة جدوى دقيقة تجاه مشروعه.

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