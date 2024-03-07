رئيس الوزراء: تحرير سعر الصرف خطوة أولى لتحسين معيشة المواطنين

كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أولوية الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة ترتكز على توفير العملة الدولارية اللازمة للمصروفات وتقليص فاتورة الاستيراد والقضاء على الفجوة الدولارية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته بمؤتمر صحفي من الإسكندرية، الخميس، أن قرار تحرير سعر الصرف خطوة أولية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري من خلال توفير احتياجاته كافة.

وتابع رئيس الوزراء: سنعمل خلال الفترة المقبلة على توفير العملة الدولارية لاستيراد السلع وقمنا بتوفير ثمن مليون طن لاستيراد السكر.

وشدد مدبولي على أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 ستتركز على الصحة والتعليم وحياة كريمة وترشيد الإنفاق الحكومي وإنجاز ما تم من مشروعات وتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات.

وأكد رئيس الوزراء، أن أولوية الاستيراد ستكون للسلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الصناعة.

واختتم "مدبولي" حديثه موجها التحية للمواطن المصري لتحمله الأعباء الاقتصادية خلال الفترة الماضية.

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