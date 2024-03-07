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BBC

رئيس الوزراء عن سعر الصرف: نعلم الأزمة والحلول بشكل جيد

12:39 م الخميس 07 مارس 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد فتحي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مع البنك المركزي خطوات مهمة جدًا لإصلاح الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن أهم نقطة في تلك الخطوات هي توحيد سعر الصرف.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي من الإسكندرية: نعلم جيدًا الأزمة وكذلك الحلول لذا عملت الدولة المصرية على الخروج من هذه الأزمة من خلال توحيد سعر الصرف، لافتا إلى أن "الروشته" كانت معروفة للخروج من تلك الأزمة، والدولة كانت بحاجة إلى توفير سيولة دولارية.

وعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا من ميناء الإسكندرية، خلال إشرافه على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى متابعة سير عملية الإفراجات في باقي الموانئ المختلفة.

وتشمل البضائغ المفرج عنها: "السلع الغذائية، والأعلاف، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج".

مصطفى مدبولي سعر الصرف رئيس الوزراء البنك المركزي توحيد سعر الصرف

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