وزير الري يوجه بزيادة تحصيلات الوزارة لرفع أعداد المستفيدين من مكافأة التميز

كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات الوزارة لدى العديد من الجهات، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات، مع اتخاذ اللازم لتذليل التحديات التي تواجه مندوبي الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل، مع تعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلي لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة .

ووجه "سويلم" خلال اجتماعه مع مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة ومسئولي الوحدة، بسرعة الانتهاء من وضع قواعد لتحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على الإشراف على عملية التحصيل، بحيث تعتمد هذه القواعد على زيادة إثابة المجتهد صاحب أعلى قيم تحصيلية، مع زيادة تلك الحوافز حال تجاوز المستهدف التحصيلي الشهري، بحيث تكون منظومة تحفيزية تنافسية للنهوض بأعمال التحصيل واسترداد مستحقات الوزارة.

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