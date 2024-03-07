الصحة تحسم الجدل بشأن إدارة شؤون الصيدلة من هيكل الوزارة

كتب- أحمد جمعة:

حسمت وزارة الصحة والسكان، الجدل بشأن إلغاء وزارة الصحة للإدارة المركزية لشئون الصيدلة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.

وخاطب المستشار محمد فكري، الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، وزير الصحة بشأن إعادة النظر في الإبقاء على الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بالهيكل التنظيمي للوزارة.

ورد الدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير، في خطاب حصل مصراوي على نسخة منه، بأن مسمى الإدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة أصبح "الإدارة العامة للشؤون الصيدلية"، نافيا بذلك ما تردد عن إلغائها.