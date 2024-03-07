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BBC

رئيس الوزراء: شهر رمضان شهد نصر الله المبين ضد قوى الشرك والطغيان

10:50 ص الخميس 07 مارس 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد نصار:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وفي برقيته، أعرب رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني وأطيب التمنيات لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بحلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالخير واليمن والبركات، وشهد نصر الله المبين ضد قوى الشرك والطغيان.

وقال الدكتور مدبولي: إننا، ونحن نستقبل هذا الشهر المعظم، نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم بالتقدم والرخاء، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والسلام.

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