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التطبيق خلال أيام.. ننشر مواعيد المترو والقطار الخفيف في رمضان بعد تعديلها

10:38 ص الخميس 07 مارس 2024
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كتب- محمد نصار:

قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT مع بدء أول أيام شهر رمضان.

بحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، جاءت مواعيد المترو والقطار الخفيف في رمضان على النحو التالي:

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف LRT (الفنون والثقافة – عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 00:00 منتصف الليل.

مواعيد المترو القطار الخفيف خطوط مترو الأنفاق شهر رمضان

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