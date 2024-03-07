نشرة منتصف الليل| إنشاء أبراج بمقر الحزب الوطني بالتحرير وسبب صرف دواء مجاني واحد بـ"العيادات الخارجية"

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأربعاء، على النحو التالي: