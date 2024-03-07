نشرة منتصف الليل| إنشاء أبراج بمقر الحزب الوطني بالتحرير وسبب صرف دواء مجاني واحد بـ"العيادات الخارجية"
12:04 ص الخميس 07 مارس 2024
كتب- محمد أبو بكر:
شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأربعاء، على النحو التالي:
قناة السويس الدكتور مصطفى مدبولي صندوق الاستدامة البيئية وزارة الصحة صرف دواء مجاني واحد لمرضى العيادات الخارجية أسعار الحديد وزير الآثار وزارة العمل الطقس شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو القطار الكهربائي الخفيف انتصار السيسي
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