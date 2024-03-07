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BBC

بعد تحرير سعر الصرف.. هل ترتفع أسعار السلع والمنتجات الغذائية؟

08:00 ص الخميس 07 مارس 2024

الدكتور فخري الفقي

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كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن موقف أسعار السلع والمنتجات الغذائية المستوردة بعد قرار البنك المركزي صباح اليوم الأربعاء بتحرير سعر الصرف للعملة الدولارية.

وقال فخري الفقي خلال تصريحاته لمصراوي إن أسعار السلع والمنتجات الغذائية لن تشهد أي ارتفاعات بعد قرار تحرير سعر صرف لأن البضائع المعروضة بمختلف الأسواق تم استيرادها على سعر السوق الموازي وليس سعر الصرف الرسمي.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قائلا: تحرير سعر الصرف سيقضي على السوق الموازية للعملة ويعزز موارد النقد الأجنبي للمصارف المصري وتوحيد سعر الصرف والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.

وكان البنك المركزي قد أصدر صباح اليوم قرار بتحرير سعر الصرف للعملة الأجنبية ورفع سعر الفائدة 6% كدفعة واحدة.

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