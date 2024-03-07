أمطار وظاهرتين جويتين.. "الأرصاد" تكشف طقس الأيام المقبلة

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المُتوقعة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى تعدد الظواهر الجوية المُسيطرة على طقس الـ6 أيام القادمة، بدءًا من الشبورة المرورية، مرورًا بنشاط للرياح، وحتى سقوط الأمطار.

وتوقعت "الهيئة"، أن تستمر الشبورة المائية، خلال الـ6 أيام القادمة؛ حيث تبدأ من من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويرصد "مصراوي"، حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة كما يلي:

حالة الطقس السبت 9 مارس 2024

قالت"الأرصاد"، إن طقس السبت، يشهد، نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد، على فترات متقطعة.

وأفادت"الهيئة"، أن حالة الطقس السبت القادم، تشهد، فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد 10 مارس 2024

وأوضحت"الأرصاد"، أن طقس الأحد القادم، يشهد، نشاط رياح، بمناطق من من جنوب سيناء والبلاد والصحراء الغربية، تكون على فترات متقطعة.

حالة الطقس الإثنين 11 مارس 2024

تابعت "الهيئة"، أن طقس الإثنين القادم، يشهد نشاط رياح، بمناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.