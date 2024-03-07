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"تضامن النواب" توافق نهائيا على مشروع قانون "الضمان الاجتماعي" وتعدل مسماه

01:00 ص الخميس 07 مارس 2024

الدكتور عبد الهادى القصبي

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كتب - نشأت علي:

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديل مسماه، وذلك خلال مناقشتها ما انتهي إليه مجلس الشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ قد انتهي إلي أن يكون مسمى القانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، فيما استقر رأي لجنة التضامن والأسرة علي أن يكون مسماه "الضمان الاجتماعي".

وتضمن مشروع القانون مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب تضم 44 مادة موضوعية،وبالنسـيـة لمـواد الإصـدار؛ فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، والغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون المرافـق، وعهـدت للـوزير المعنـى بشـئون التضامن الاجتماعي إصـدار اللائحـة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

الدكتور عبد الهادي القصبي مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الموحد

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