أبرزها "واصل".. أهم تطبيقات وخدمات "الكهرباء لـ "ذوي الهمم"

كتب - محمد صلاح:

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيقات تتيح من خلالها خدمات لذوي الهمم؛ لأنهم مكوّنا مهمًا للثروة البشرية الهائلة التى يتمتع بها الوطن، وجزءًا رئيسًا من قوة العمل وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها فى إطار التوجه الأوسع بالاستثمار فى البشر.

وحددت الوزارة مجموعة من الأهداف من خلال هذه التطبيقات وذلك فى إطار إبراز وتعظيم مسئوليتها المجتمعية نحو توفير تقنيات حديثة تخدم شريحة كبيرة من أبناء الوطن، لإتاحة المعلومات عن خدمات الكهرباء وكيفية الحصول عليها عن طريق:

_ لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية.

_التسجيلات الصوتية في برنامج المكفوفين

_الإتاحة لتلقي شكاوي الكهرباء والاستفسارات الخاصة بخدمات الكهرباء من خلال برنامج خاص يتيح للاشخاص من ذوي اعاقات التخاطب او السمع من الإتصال بجهات الخدمات العامة في الدولة.

التطبيقات:

_برنامج عرض الخدمات - برنامج يعمل علي "Windows" متصل بشاشة 43 بوصة تعمل باللمس، تم وضعها في مراكز الخدمة التى يتم تطويرها على مستوى الجمهورية وتم إضافة 4 شاشات تعمل باللمس لتوضيح الخدمات والمستندات المطلوبة لكل خدمة والخطوات اللازمة للحصول عليها، ليصبح عدد الفروع الداعمة لذوي الإعاقة 29 فرع بدلا من 25 فرع في العام السابق.

تطبيق أندرويد – إتاحة الخدمات للصم والتعريف بالخدمات والإجراءات الخاصة بكل خدمة وعرض المستندات المطلوبة بلغة الاشارة.

تطبيق أندرويد - إتاحة الخدمات للمكفوفين التعريف بالخدمات وعرض المستندات والإجراءات الخاصة بكل خدمة عن طريق الصوت.

تطبيق أندرويد – خدمة عملاء يعمل على التابلت بالفرع ويقوم بالترجمة إلى لغة الاشارة لسهولة التواصل مع الاشخاص ذوى الاعاقة السمعية.

_ إتاحة إمكانية تحميل تطبيق المُحادثة على أي محمول يعمل بنظام الأندرويد لتمكين عدد أكبر من موظفي الخدمة ومراكز الخدمة من مساعدة ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع.

_تزايد أعداد مستخدمي تطبيق ذوي الإعاقة السمعية بنسبة 360% بالمقارنة بالعام السابق، إذ بلغ عدد الذين قامو بتحميل البرنامج 1141 مستخدم.

_العمل على تطوير بعض مراكز الخدمة من الناحية الإنشائية والمعمارية ومراعاة المواصفات القياسية المطلوبة لسهولة مرور الكرسي المتحرك وعمل منحدرات خاصة له، وتوفير أماكن ملائمة لسهولة الوصول لمُقدمي الخدمة والحصول على خدمات الكهرباء بيسرودون عناء، وجاري العمل على البعض الأخر.

_توفير كراسي متحركة في بعض مراكز الخدمة المتميزة.

_سرعة الاستجابة وحل جميع الشكاوى الواردة إلى قطاع الكهرباء من خلال تطبيق "واصل" لذوي الإعاقة بإجمالي 356 شكوى حتى تاريخه منذ بداية المشروع.

تطبيق خدمات الكهرباء للصم:

يوضح خدمات الكهرباء بلغة الاشارة والاجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة.

حمل التطبيق من هنا:

تطبيق خدمات الكهرباء للمكفوفين:

يعتمد على التسجيلات الصوتية لشرح الخدمات والاجراءات والمستندات المطلوبة

تطبيق واصل:

تطبيق واصل للخدمات العامة لذوي اعاقات التخاطب والسمع والذى يقدم خدمة الابلاغ عن الشكاوى والأعطال الخاصة بالكهرباء من خلال التواصل بلغة الاشارة عن طريق مكاملة مرئية