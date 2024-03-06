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BBC

أول تعليق من "الكهرباء"على حريق محطة إنتاج وتوليد زاوية غزال بالبحيرة

11:15 م الأربعاء 06 مارس 2024

المهندس محمد العبد

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كتب - محمد صلاح:

قال المهندس محمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، إن حريق بسيط اندلع نتيجة حدوث خلل بعازل على المحول داخل محطة زاوية غزال بالبحيرة تسبب فى تهريب زيت، مما أدى لحدوث حريق على المحول.

وأكد رئيس الشركة فى تصريحات خاصة لمصراوى، أنه على الفور تمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، خاصة أن المحطة توجد بها وحدة قدرة ٣٠٠ ميجاوات التى توقفت لمدة بلغت ساعتين.

وأوضح أنه تم عزل المحول والسيطرة على الحريق فور وقوع الحريق فى تمام الساعة ٩ صباحا على محول ربط جهد٦٦/٢٢٠ ك.ف.أ.

ونوه إلى أنه انتقل على الفور بصحبة القيادات لمتابعة الموقف والإطمئنان على عودة انتظام العمل داخل المحطة وصحة وسلامة العاملين.

المهندس محمد العبد زاوية غزال بالبحيرة حريق محطة إنتاج وتوليد الكهرباء شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء تعليق من الكهرباء على حريق محطة كهرباء

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