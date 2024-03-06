هل ترتفع أسعار الحديد والخشب عقب تحرير سعر الصرف؟.. خطة النواب تجيب

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن توقعاته لأسعار الحديد والأخشاب ومشتقاتها المستوردة بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف للعملة الصعبة بمختلف البنوك.

وقال فخري الفقي خلال تصريحاته لمصراوي إن أسعار الحديد والأخشاب ومشتقاتها المستوردة ستشهد حالة من الإستقرار ولا يوجد ما يرجح لارتفاعها نظرا لأنه تم استيرادها بسعر الدولار بالسوق الموازي وليس سعره الرسمي مما يؤشر بأنه سعره الحالي هو أقصى حد وصل إليه.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قائلا، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة الصعبة بالبنوك سيقضي على حالة التضارب التي شهدتها أسعار الصرف خلال الفترة الماضية وسيوفر السيولة الدولارية اللازمة لتمويل المشروعات".

وكانت أسعار الحديد قد سجلت اليوم بالأسواق الآتي:

- سعر طن الحديد الاستثماري 49261 جنيها.

- سجل سعر طن حديد عز 50674 جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 52000 جنيها.

- سجل سعر طن حديد العشري استقر عند 51000 جنيها

- سجل سعر طن حديد المصريين سجل نحو 53000 جنيها.

كما سجلت أسعار الخشب بالأسواق الأتي:

- سعر المتر من نوع الخشب الروسي يتراوح ما بين 9000 إلى 10100 جنيه.

- سعر المتر الواحد من الخشب البياض درجة أولى يتراوح بين 8000 إلى 8750 جنيه لكل متر مكعب.

- سعر متر الخشب من النوع الأرو الأمريكي يتراوح بين 30000 إلى 31550 جنيه.

- سعر المتر الواحد من الخشب الماهوجني المستورد درجة أولى يتروح بين 24000 و24500 جنيه.

- سعر متر الخشب اليوم يتراوح سعر المتر الواحد من الخشب العزيزي من 15000 إلى 15550 جنيه.

- يتراوح سعر المتر الواحد من خشب الD. f النوع الإسباني الجيد من 800 جنيه.

- يتراوح سعر اللوح الواحد من خشب الكونتر المصنوع من الخشب الموسكي ومن الأبلكاش ما بين 950 إلى 1000 جنيه.

- سعر متر الخشب التيك يبلغ 24,500 جنيه.

- سعر متر الخشب الروسي يبلغ 6,000 جنيه.

- سعر متر الخشب البلوط يبلغ 26,000 جنيه.

- سعر متر الخشب الموسكي يبلغ 6,500 جنيه.

- أسعار الخشب اليوم التيك يبلغ 23,500 جنيه.

- يبلغ متر الخشب الروسي يبلغ 5,000 جنيه.

- جاء سعر المتر لخشب البلوط يبلغ 25,500 جنيه.

- قيمة متر الخشب الموسكي يبلغ 6,000 جنيه.

- يبدأ متر الخشب العزيزي يبلغ 12,500 جنيه.

- نوع الخشب الأرو الأمريكي يبلغ 28,500 جنيه.

- ونوع متر الخشب البياض رقم “1” يبلغ 4,500 جنيه.

- متر الخشب السويدى رقم “1” يبلغ 5,500 جنيه.

- سعر الخشب الماهوجني المستورد بقيمة 21,500 جنيه.

- قيمة متر الخشب الكونتر الذي يستخدم في الأثاث 600 جنيه.

- قيمة الخشب الزان بمقياس من 100 الى 170 سم 8,500 جنيه.

- أسعار الأخشاب اليوم بالمتر سعر متر الخشب الزان أفضل أنواع الأخشاب يتراوح ما بين 8 آلاف إلى 9 آلاف جنيه.

- سعر المتر المكعب من الخشب السويدي درجة أولى يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 6500 جنيه.

- سعر المتر من نوع الخشب الروسي يتراوح ما بين 5500 إلى 6000 جنيه.

- سعر المتر الواحد من الخشب البياض درجة أولى 4600 جنيه لكل متر مكعب

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