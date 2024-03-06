وزير الآثار يعقد لقاءات رسمية مع وزراء السياحة في السعودية وتونس والمكسيك

كتب- محمد أبو بكر:

حرص أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أثناء زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، على عقد سلسلة من اللقاءات الرسمية.

والتقى وزير السياحة، خلال هذه الزيارة، بعدد من الشخصيات البارزة في مجال السياحة وهم، أحمد الخطيب، وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع السياحة بين البلدين.

كما التقى "عيسى"، أيضًا بالمعز بلحسين، وزير السياحة والصناعات التقليدية بدولة تونس؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون السياحي بين مصر وتونس وتبادل الخبرات في هذا المجال، والتقى Miguel Turroco Marqués، وزير الدولة للسياحة بالمكسيك؛ لبحث فرص التعاون السياحي بين مصر والمكسيك وتعزيز العلاقات الثنائية في هذا القطاع.

وتلك اللقاءات، تأتي في إطار جهود الوزير؛ لتعزيز التعاون الدولي في مجال السياحة وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجاءت زيارة الوزير الحالية لألمانيا؛ للمشاركة في بورصة برلين السياحيةITB" International Tourism Bourse والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس الجاري، وتُشارك بها الوزارة مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، تم، خلال هذه اللقاءات، مناقشة أوجه التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول الثلاث في مجال السياحة والآثار، وبحث آليات زيادة حركة السياحة البينية بصورة أكبر بينهم خلال الفترة المقبلة.

وتبادل الوزير مع نظرائه، استعراض كل منهم لموقف السياحة في دولهم، والخطط المستقبلية لتنمية صناعة السياحة بها، وتم الاتفاق على آليات تفعيل العمل بالموضوعات التي تم طرحها لتعزيز مزيد من التعاون بين مصر وهذه الدول.

يذكر، أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار كان قد قام، صباح أمس، بافتتاح الجناح المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB. وعقب ذلك، عقد، الوزير، مؤتمراً صحفياً حضره ما يقرب من 100.