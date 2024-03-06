قريبًا.. "العمل" بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان لتعزيز السياحة وتنفيذ برامج تدريب مهني

كتب- محمد أبو بكر:

قال عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن سلفاتوري جويدا، مدير مكتب مشروعات معهد الساليزيان الدون بوسكو الإيطالي بالشرق الأوسط، قد قدم عرضًا لحسن شحاتة، وزير العمل بالتعاون المستقبلي بين الوزارة والمعهد الإيطالي، والاتحاد الأوروبي، والحكومة الإيطالية، لتنفيذ مشروعين في مجال التدريب المهني.

وأضاف "خضر"، في تصريح لـ"مصراوي"، أن عرض المعهد لوزير العمل يتضمن مشروعين في مجال التدريب المهني، حيث يهدف الأول إلى تعزيز قطاع السياحة من خلال تدريب مجموعة من النساء على مهن متنوعة تلبي احتياجات السوق، والثاني يتعلق بتنفيذ برامج تدريب مهني للشباب المصري وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل في إيطاليا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل، أن الوزير طلب ورقة عمل رسمية للمشروعين من المعهد؛ لغرض دراسة تفاصيلهما ومضمونهما، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء عملية التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى وجود تعاون ناجح بين وزارة العمل ومعهد الساليزيان الإيطالي، وذلك منذ سبتمبر الماضي، حيث تم تنفيذ عدة برامج تدريبية مهنية في فروع المعهد بالقاهرة والإسكندرية، وأسفر هذا التعاون حتى الآن عن تدريب ما يقرب من 1000 متدرب، الذين حصلوا على شهادات دولية معتمدة، بالإضافة إلى منح مجانية من الوزارة.

وكانت أعلنت وزارة العمل، الثلاثاء الماضي، عن بروتوكول تعاون مع فرع معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو" في الإسكندرية، يتناول التعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي

وأكدت وزارة العمل، وفقًا لبيانها، أن وزير العمل قد وقع بروتوكول تعاون مماثل نهاية شهر سبتمبر الماضي مع فرع المعهد في القاهرة، ويستمر هذا التعاون في تحقيق النجاح، حيث تم تدريب ما يقرب من 1000 متدرب حتى الآن بشهادات ومعايير دولية، وذلك بمنحة من وزارة العمل، وذلك ضمن خطة لتدريب أكثر من 2000 شاب وفتاة من مصر خلال الفترة المقبلة.