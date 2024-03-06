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BBC

رئيس "التصديري للصناعات الغذائية": انفراجة بالبضائع والدولار وتراجع الأسعار الفترة المقبلة

10:21 م الأربعاء 06 مارس 2024

المهندس هاني برزي

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كتبت -داليا الظنينى:

أشاد المهندس هاني برزي رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بقرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن مجتمع الأعمال استقبل هذه القرارات بسعادة بكيرة، بعد فترة ماضية كانت صعبة جدًا على مجتمع الأعمال والصناعة وكل المصريين، في ظل أوضاع غير مستقرة لفترة.

وشدد برزي، على أن قرارات البنك المركزي إيجابية ومجتمع الأعمال استقبلها الجميعه بسعادة كبيرة، والقرار جاء في توقيته المناسب.

وأوضح أنه من المفترض الفترة القادمة أن لا يكون هناك ارتفاعا في أسعار السلع، وأن يكون هناك انخفاض في أسعار السلع الفترة المقبلة، حيث أنه توجد انفراجة من البنوك لتوفير الدولار والإفراج عن البضائع.

المهندس هاني برزي التصديري للصناعات الغذائية انفراجة بالبضائع والدولار قرار البنك المركزي تراجع الأسعار الفترة المقبلة

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