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أسعار وأقساط شقق الإسكان المتميز في الطرح الجديد من الإسكان

09:56 م الأربعاء 06 مارس 2024
  • عرض 12 صورة
    شقق الإسكان المتوسط في العبور الجديدة
  • عرض 12 صورة
    شقق الإسكان المتوسط في العبور الجديدة
  • عرض 12 صورة
    شقق الإسكان المتوسط في العبور الجديدة
  • عرض 12 صورة
    شقق الإسكان المتوسط في العبور الجديدة
  • عرض 12 صورة
    شقق الإسكان المتوسط في العبور الجديدة
  • عرض 12 صورة
    شقق الإسكان المتوسط في العبور الجديدة
  • عرض 12 صورة
    شقق الإسكان المتوسط في العبور الجديدة
  • عرض 12 صورة
    شقق الإسكان المتوسط في العبور الجديدة
  • عرض 12 صورة
    شقق الإسكان المتوسط في العبور الجديدة
  • عرض 12 صورة
    شقق الإسكان المتوسط في العبور الجديدة
  • عرض 12 صورة
    شقق الإسكان المتوسط في العبور الجديدة
  • عرض 12 صورة
    شقق الإسكان المتوسط في العبور الجديدة
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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في إجراءات التقديم على شقق الطرح التكميلي في مشروع الإسكان المتميز بالعبور الجديدة.

وجاءت الأسعار وطريقة السداد والأقساط على النحو التالي:

سعر شقق العبور الجديدة:

سجل المتر 8,500 جنيها، وهو ثابت لكل المساحات، بينما سجلت الشقة الـ90 مترا، 803 ألف جنيه، والشقة الـ93 متر 825 ألف جنيه.

وبحساب مساحة الشقة الـ 90 متراًت، تم سداد 60 ألف جنيه جدية حجز ثم سيتم استكمال المقدم لـ20% من ثمن الوحدة حيث سيتم سداد 113 ألف جنيه.

كما يوجد دفعة استلام 10% من ثمن الوحدة وهو ما يعادل 80 ألف جنيه، وبالتالي يصل المبلغ المتبقى لـ562 ألف جنيه.

القسط الربع سنوى سيكون 71 ألف جنيه لو السداد على 3 سنوات، أو 51 ألفا لو على 5 سنوات، أو 43 ألف جنيه لو السداد على 7 سنوات.

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