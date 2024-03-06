خالد أبو بكر: قرارات البنك المركزي إنقاذ واختبار حقيقي للاقتصاد المصري

كتبت - داليا الظنيني:

أشاد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، بقرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، مشددًا على أن هذا القرار إنقاذ واختبار حقيقي للاقتصاد المصري.

وقال خالد أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، :"نحن الآن في بدلاية الطريق في خطوات ثابت ومتأنية وبها دراسة، لكنها بداية لطريق.. والمؤشرات الأولى تقول أننا نخطوا بثبات".

وواصل:"كلام محافظ البنك المركزي في المؤتمر كان سهل وبسيط وشرح كل حاجة بكل شفافية.. ماقالش كلام كبير ومكلكع .. وتحرير سعر الصرف يؤكد أننا أصبحنا على بداية طريق ثابت للإصلاح".