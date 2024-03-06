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BBC

طقس الأيام المقبلة.. "الأرصاد": أمطار ورياح وشبورة

09:25 م الأربعاء 06 مارس 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت"الأرصاد"، أن طقس الـ6 أيام القادمة، تشهد عدد من الظواهر الجوية المختلفة، أبرزها فرص لسقوط الأمطار ونشاط رياح.

ويرصد "مصراوي"، حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة كما يلي:

حالة الطقس السبت 9 مارس 2024

توقعت "الأرصاد"، أن تشهد حالة الطقس السبت القادم، فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأفادت"الهيئة"، أن طقس السبت، يشهد، نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد 10 مارس 2024

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس الأحد القادم، تشهد، نشاط رياح، على مناطق من من جنوب سيناء والبلاد والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الإثنين 11 مارس 2024

أضافت "الهيئة"، أن طقس الإثنين القادم، يشهد نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

و توقعت "الأرصاد"، استمرار الشبورة المائية، خلال الـ6 أيام المقبلة، والتي تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الـ6 أيام القادمة

الطقس أمطار رياح شبورة الأرصاد الجوية درحات الحرارة

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