"فندقية وسكنية وإدارية".. الحكومة توافق على إنشاء أبراج بمقر الحزب الوطني بالتحرير

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء على منح شركة نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، إقامة برج فندقي وتجاري وإداري من عدد 25 طابقًا، وإقامة برج سكني، من عدد 446 وحدة سكنية فاخرة موزعة على 50 طابقًا، على مساحة 3.95 فدان تقريبًا بالقطعة الكائنة بشارع كورنيش النيل، بجوار المتحف المصري بمحافظة القاهرة، والتي كانت تتبع للحزب الوطني.

وأوضحت الحكومة، من خلال القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الأربعاء، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع بحسب برنامجه الزمني، خلال الربع الثاني من عام 2028.

وجاء ذلك، بعد اطلاع مجلس الوزراء، على الدستور، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2027 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمار استراتيجيًا أو قوميًا في مجال تطبيق حكم المادة 30 من قانون الاستثمار وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار.

كما اطلع المجلس، على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.