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أحمد موسى يعلق على قرارات البنك المركزي - فيديو

09:10 م الأربعاء 06 مارس 2024

أحمد موسى يكشف تفاصيل حل أزمة المستحقات المالية ال

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كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إجراءات البنك المركزي اليوم بشأن سعر الفائدة، جاءت قوية وحدثت لأول مرة، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أنه لأول مرة نري موارد بحجم كبير تدخل إلى السوق المصرفية.

أضاف موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن محافظ البنك المركزي أكد خطورة وجود سعرين للعملة داخل الدولة، موضحا أن محافظ البنك المركزي أكد إتاحة سيولة دولارية لتوفير السلع.

وأوضح أنه سيتم غدا الإفراج عن البضائع في الجمارك لتوفير السلع، لافتا إلى أن أسعار السلع متوفرة بسعر عادل وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية الفترات المقبلة.

وأشار موسى، إلى أن رئيس الوزراء سيكون غدا في ميناء الإسكندرية للإفراج عن شحنات هائلة في الجمارك، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح، أن البنك المركزي أكد أن الدولة عليها التزامات وتملك ما يكفي لسداد تلك الالتزامات، مضيفا أن محافظ البنك المركزي أكد وجود سعرين في السوق هو مرض ولابد من الحفاظ على أن يكون هناك سعر واحد بالدولة.

ونوه، أن محافظ البنك المركزي أكد أن مصر لديها ما يكفي من الدولار لسداد التزاماتها ويزيد عليها، لافتا إلى أن هناك مساع قوية لأن يكون هناك سعر واحد في السوق.

وتابع، أن العقود الآجلة الخاصة بالعملات انخفضت إلى 30 %، وهو ما أكده محافظ البنك المركزي، مشددا على أن المهم في الفترة المقبلة هو إتاحة العملة الدولارية.

وعقب ، على الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، مؤكدا أن ذلك بمثابة رسالة قوية وثقة دولية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر مستمرة في برنامج الإصلاحات، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص، هو ما أشار إليه رئيس الوزراء.

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أحمد موسى البنك المركزي محافظ البنك المركزي ميناء الإسكندرية صندوق النقد الدولي

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