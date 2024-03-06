"شعبة الأدوية" تكشف التأثير الإيجابي لقرار "المركزي" على سوق الدواء

كتب- محمد فتحي:

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية في الغرف التجارية بالقاهرة، عن التأثير الإيجابي لقرارات البنك المركزي التي اتخذها صباح اليوم الأربعاء، مؤكدًا أنها تعد من القرارات الاستراتيجية المهمة لاستقرار السوق الدوائي في مصر خاصة أنها سلعة استراتيجية وأمن قومي.

وأضاف "عوف" خلال مداخلة هاتفية على "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أن أهم نقطة في ملف الدواء هو البعد الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة توفره في كل ميادين الجمهورية للمواطنين.

وتابع: "الدواء في مصر بيحكمه عوامل زي توفير الدولار، واليوم بعد إعلان تحرير سعر الصرف لآليات العرض والطلب يجرى توفير دولارات، وده هيخلي الكثير من مواد الخام يبدأ السداد لها مع سرعة توفيرها".

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم، رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض.

وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، إذ قرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.

وقال البنك في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنا تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وأدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

اقرأ أيضًا:

اكسترا نيوز: أنباء عن إزالة القيود عن كروت الائتمان

"إكسترا نيوز": الافراج عن البضائع يوفر السلع ويحقق توازنا وانضباط للأسعار

شبورة وأمطار خفيفة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين

«اقتصادية النواب»: قرار البنك المركزي برفع الفائدة انفراجة للاقتصاد