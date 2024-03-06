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طوال شهر رمضان.. مد العمل مؤقتا بالقطار الكهربائي الخفيف

08:21 م الأربعاء 06 مارس 2024

شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو

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كتب - محمد نصار:

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، أنه سيتم مد مواعيد عمل القطار الكهربائي الخفيف LRT خلال شهر رمضان الكريم، على أن يبدأ العمل بالمحطات يوميا من الساعة السادسة صباحا ويتم غلق المحطات في تمام الثانية عشر منتصف الليل بالإضافة لتقليل زمن التقاطر وقت الذروة.

وبحسب بيان، يأتي هذا القرار بتوجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة للركاب خلال أيام الشهر الكريم.

شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو القطار الكهربائي الخفيف مواعيد عمل القطار الكهربائي شهر رمضان

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