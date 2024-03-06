انتصار السيسي: المرأة المصرية مصدر إلهام ورمزا للتميز والعطاء

كتب- محمد أبو بكر:

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن المرأة المصرية مصدر إلهامٍ ورمزًا للتميز والعطاء.

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية، بحسب منشور لها، عبر فيسبوك، أن مسيرة تمكين المرأة هي مسيرة الأمة بأكملها نحو النمو والتطور.

وتابعت:أود أن أعبر عن بالغ تقديري للمرأة المصرية، التي تُعد مصدر إلهامٍ ورمزًا للتميز والعطاء، وأؤكد على التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب مع كل امرأة مصرية؛ من أجل بناء مستقبل مشرق؛ يُعلي من شأن المرأة ويحتفي بإسهاماتها القيمة في مختلف المجالات".