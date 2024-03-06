حدث في 8 ساعات| مواعيد العمل الرسمية في رمضان وتفاصيل القرض الجديد من صندوق النقد

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الإثنين الموافق 6 مارس 2024، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: