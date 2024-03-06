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حدث في 8 ساعات| مواعيد العمل الرسمية في رمضان وتفاصيل القرض الجديد من صندوق النقد

08:12 م الأربعاء 06 مارس 2024
حدث في 8 ساعات| مواعيد العمل الرسمية في رمضان وتفاصيل القرض الجديد من صندوق النقد

مواعيد العمل الرسمية في رمضان وتفاصيل القرض الجديد

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كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الإثنين الموافق 6 مارس 2024، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي الرئيس الموريتاني الاتحاد الإفريقي صندوق النقد الدولي المستشار محمد الحمصاني مواعيد العمل الرسمية خلال رمضان سعر الدولار الدكتور فخري الفقي وزير الصحة صرف دواء مجاني سعر جرام الذهب مواعيد غلق المحلات سكر مجلس الوزراء البنك المركزي المصري المهندس أحمد السجيني إزالة القيود عن كروت الائتمان

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