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BBC

انخفاضات في الفترة المقبلة.. رئيس "صناعة النواب" يكشف موعد انتهاء أزمة الدولار نهائيًا

07:01 م الأربعاء 06 مارس 2024

محمد السلاب

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كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن جميع الجهات الاقتصادية تتوقع انتهاء أزمة الدولار نهائيًا في مصر خلال شهر أو شهرين على الأكثر.

وأضاف السلاب في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": أنه من المتوقع حدوث انخفاضات في سعر الدولار الفترة المقبلة، مع توفير الدولار بشكل منتظم، ولن يكون هناك طلب متزايد على العملة الأمريكية.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الناس عندما تجد الدولار متوفرًا في البنك لن يتعاملوا معه كسلعة إنما عملة، وستكون العملة لشراء فقط مدخلات الإنتاج أو المستلزمات الأساسية أو حتى الاستيراد من الخارج".

واستكمل: "هناك أولويات للدولة المصرية على رأسها توفير الغذاء والدواء، ومدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى استيراد المواد التي لا تصنع في مصر".

محمد السلاب موعد انتهاء أزمة الدولار رئيس لجنة الصناعة مجلس النواب انتهاء أزمة الدولار

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