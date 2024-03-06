رئيس صندوق النقد تشيد بمشروع رأس الحكمة: يساهم في تخفيف الضغوط التمويلية

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة الذي أُعلن عنه مؤخرًأ سيسهم في تخفيف الضغوط التمويلية الأخيرة على مصر.

وأضافت رئيسة البعثة، خلال كلمتها في مؤتمر نقلته شاشة قناة «إكسترا نيوز»: "فريق صندوق النقد الدولي يتقدم بالشكر للدولة المصرية والمسؤولين، على الحوار البناء والترحيب الحار، وتعاونهم القوي من أجل الانتهاء من حزمة الإصلاحات، وذلك من أجل الانتهاء من عملية المراجعتين الأولى والثانية تحت مظلة تحسين الصندوق الممدد ونتوقع تقديم هذا الطلب لمجلس الإدارة قبل نهاية شهر مارس 2024".