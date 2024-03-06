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مدبولي: سنتقدم لصندوق الاستدامة البيئية للحصول على قرض بـ 1.2 مليار دولار

06:01 م الأربعاء 06 مارس 2024

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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كتب - محمد بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه جرى تم زيادة برنامج الإصلاح الاقتصادي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ومع توقيع اتفاقية القرض سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية، الذي يعني بملف التغيرات المناخية، لكي نحصل على قرض آخر في حدود 1.2 مليار دولار، بحيث يكون إجمالي المجموع الخاص البرنامج المتكامل مع الصندوق، جزء الشق المالي 8 مليارات إضافية إلى 1.2 مليار، أي بإجمالي نحو 9 مليار.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أنه بمجرد توقيع اتفاقية القرض، فإن باق شركاء التنمية على رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما سيوفرون قروض ميسرة للدولة المصرية، وبذلك نتحدث على برنامج متكامل وأرقامه كبيرة تمكن مرة أخرى الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.

مصطفى مدبولي صندوق الاستدامة البيئية برنامج الإصلاح الاقتصادي توقيع اتفاقية القرض

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