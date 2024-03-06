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BBC

السيسي يؤكد الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لموريتانيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي

05:53 م الأربعاء 06 مارس 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمد سامي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الموريتاني "محمد ولد الغزواني"، لتقديم التهنئة بمناسبة تولي موريتانيا رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي.

وصرح الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد دعم مصر لموريتانيا وثقته الكاملة في حسن وفاء أخيه الرئيس الموريتاني بمسئوليات رئاسة الاتحاد، مشيراً إلى استعداد مصر لتقديم ما لديها من خبرات في هذا الصدد للأشقاء في موريتانيا، بما يعزز العمل الأفريقي المشترك على مختلف المستويات.

ومن جانبه؛ ثمن الرئيس الموريتاني اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، مشدداً على حرص بلاده على التنسيق والتشاور الدائم مع مصر في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، وجرى في هذا الإطار تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد الرئيسان مواصلة فتح آفاق جديدة للتعاون بما يتفق مع تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين.

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