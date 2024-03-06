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BBC

السيسي يهنئ نظيره الموريتاني هاتفيا برئاسة الاتحاد الإفريقي

05:42 م الأربعاء 06 مارس 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

وأفادت قناة "اكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي أجرى الاتصال لتقديم التنهئة بمناسبة تولي الرئيس المورتياني رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي.

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